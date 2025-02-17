На компенсации вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области выделили еще более 1,3 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о выделении более 1,3 млрд руб. на компенсацию расходов за аренду жилья для семей из Курской области, которым пришлось покинуть места своего проживания на фоне обстрелов региона.
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