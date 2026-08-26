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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава спонсорства PARI Богомолов: «Чаще всего спонсор прав. После подписания контракта именно он становится драйвером совместной работы»

Глава отдела спонсорства PARI Кирилл Богомолов высказался о спонсорстве в российском спорте. «Как показывает практика российского рынка – чаще всего спонсор прав.

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