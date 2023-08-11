5колесо

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Российский завод Grunwald представит на COMTRANS 2023 новые модели полуприцепов

Российский завод Grunwald представит на COMTRANS 2023 новые модели полуприцепов

Премьерой выставки станет полуприцеп-рефрижератор Grunwald GR.RF. Эта модель уже запущена в серийное производство около полугода назад, портфель заказов сформирован с горизонтом в несколько месяцев, но широкая публика увидит этот полуприцеп впервые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх