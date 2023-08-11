Российский завод Grunwald представит на COMTRANS 2023 новые модели полуприцепов

Премьерой выставки станет полуприцеп-рефрижератор Grunwald GR.RF. Эта модель уже запущена в серийное производство около полугода назад, портфель заказов сформирован с горизонтом в несколько месяцев, но широкая публика увидит этот полуприцеп впервые.