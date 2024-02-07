Фрукты, маникюр и роскошь в заключении: жизнь Елены Блиновской в СИЗО

С именем Елены Блиновской связываются множество эмоций и событий. Она, известная как «королева марафонов», в последнее время оказалась в центре внимания не только из-за своих спортивных достижений, но и из-за правовых проблем, передают журналисты сайта ftimes.
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