План Зеленского не сработал. Пошёл десятый день мощной русской операции

Удары Вооружённых сил России по украинскому тылу продолжаются уже десятый день подряд. На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский объявил "режим тишины" с 5 по 8 сентября, вероятно, рассчитывая хотя бы на несколько дней снизить интенсивность атак.