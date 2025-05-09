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Будет прямой стороной конфликта: в США впали в ступор из-за плана ФРГ по Украине

Будет прямой стороной конфликта: в США впали в ступор из-за плана ФРГ по Украине

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube.

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