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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы

Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. 🤔🤔🤔 Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже.

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