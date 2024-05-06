Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. 🤔🤔🤔 Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже.
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Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. 🤔🤔🤔 Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже.