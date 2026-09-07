Зеленский сорвал мирные инициативы США. Об этом рассказал экс-помощник КучмыОчередная попытка США сдвинуть украинский конфликт в сторону переговоров закончилась провалом — и виной тому, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, стала непримиримая позиция Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фиксированную вып...
- АС Дети экс-мэра Соч...
- ЛС Украина получила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым