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Живая Кубань

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Зеленский сорвал мирные инициативы США. Об этом рассказал экс-помощник Кучмы

Зеленский сорвал мирные инициативы США. Об этом рассказал экс-помощник Кучмы

Зеленский сорвал мирные инициативы США. Об этом рассказал экс-помощник КучмыОчередная попытка США сдвинуть украинский конфликт в сторону переговоров закончилась провалом — и виной тому, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, стала непримиримая позиция Владимира Зеленского.

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