Зеленский сорвал мирные инициативы США. Об этом рассказал экс-помощник КучмыОчередная попытка США сдвинуть украинский конфликт в сторону переговоров закончилась провалом — и виной тому, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, стала непримиримая позиция Владимира Зеленского.