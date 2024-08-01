Россиянам напомнили о возможности завещать цифровые рубли

Адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Петр Савищев в беседе с агентством «Прайм» напомнил россиянам о том, что в августе вступили в силу изменения в законодательстве, регулирующие наследование прав на цифровые рубли.