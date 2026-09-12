Путин на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели. Видео

Президент РФ Владимир Путин принял участие в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели.Глава России вместе с лидерами и представителями высокого уровня стран БРИКС поучаствовал в переговорах, посвященных ключевым глобальным и региональным вопросам, сотрудничеству и перспективам партнерства.
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