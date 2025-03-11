В Курске обломки украинских БПЛА повредили 8 домов и 4 автомобиля

Обломки сбитых украинских БПЛА в Курске повредили восемь домов и четыре автомобиля. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что погибших и пострадавших нет, а аварийные службы уже работают над устранением разрушений.