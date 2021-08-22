Загадка: почему не пошел в серию уникальный советский автобус?

Уникальный в своем роде автобус НАМИ‑0159 нельзя было перепутать ни с чем. Созданный в 1975 году прототип предполагал размещение водителя на персональном втором этаже! Отличный обзор, полная изоляция от салона – в общем, комфортные условия труда.