В России в октябре зафиксировали вспышки пневмонии

Ее зафиксировали в Коми, Удмуртии, Вологодской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Омской, Псковской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, Алтайском, Камчатском, Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.