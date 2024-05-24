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«Случайные» авиакатастрофы

«Случайные» авиакатастрофы

А может, очевидная политическая подоплёка?    В Иране проводят расследование причин гибели в авиакатастрофе иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что это был теракт. И совсем не обязтельно для этгго было стрелять по вертолету или подкладывать взрывчатку.
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1 д.
Владимир Бурмистров
По самолёту Качинского расследование проведено и даже польская сторона нехотя, но согласилась. Никакой конспирологии.
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1 д.

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