Российские войска зеркально ответили на "контрнаступ" ВСУ

Андрей Павлов

Я не диванный эксперт, и никогда не давал военным советы, как воевать. Но у меня есть вопросы к Верховному, за которого я голосовал, и имею право спрашивать. Конечно не столько его, сколько его подчиненных, но которых он назначал. Итак. Почему мы так стремительно вошли в 2022 году на территорию страны У, и также стремительно вышли? Кто прошляпил, разведка, которая утверждала, что нас там ждут с цветами, или руководство, которое разведку не послушало? Кто распорядился не трогать вражескую логистику (туннели, мосты), по которой доставляется все более смертоносное оружие? Это явно не военные (армия всего лишь инструмент в руках политиков; политики говорят ЧТО надо сделать, а армия уже решает КАК). Для понимания важности этого действия не надо заканчивать военное училище, достаточно знать школьную историю и рельсовую войну Сталина. Почему фраза Верховного "если хоть один снаряд упадет на российскую землю, то..." так и осталась фразой? Снаряды, ракеты падают вовсю, дроны летают, а "центр принятия решений" функционирует как ни в чем не бывало? Почему укры блицкригом вошли в курскую область, и сидят там уже шестой месяц? Кто прошляпил - разведка, которая "не увидела" скопление вражеских сил у границы, или Генштаб, который пренебрег информацией разведки? Тут уже явно не руководство виновато.Как видите, никаких указаний, что надо делать, только вопросы.