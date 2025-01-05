Медвежий угол
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Медвежий угол

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Российские войска зеркально ответили на "контрнаступ" ВСУ

Российские войска зеркально ответили на "контрнаступ" ВСУ

Российские войска зеркально ответили на "контрнаступ" ВСУ ВС России зашли в Сумскую область Ответным ударом обернулась для ВСУ попытка контрнаступления в Курской области.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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10 час.
Андрей Павлов
Я не диванный эксперт, и никогда не давал военным советы, как воевать. Но у меня есть вопросы к Верховному, за которого я голосовал, и имею право спрашивать. Конечно не столько его, сколько его подчиненных, но которых он назначал. Итак. Почему мы так стремительно вошли в 2022 году на территорию страны У, и также стремительно вышли? Кто прошляпил, разведка, которая утверждала, что нас там ждут с цветами, или руководство, которое разведку не послушало? Кто распорядился не трогать вражескую логистику (туннели, мосты), по которой доставляется все более смертоносное оружие? Это явно не военные (армия всего лишь инструмент в руках политиков; политики говорят ЧТО надо сделать, а армия уже решает КАК). Для понимания важности этого действия не надо заканчивать военное училище, достаточно знать школьную историю и рельсовую войну Сталина. Почему фраза Верховного &quot;если хоть один снаряд упадет на российскую землю, то...&quot; так и осталась фразой? Снаряды, ракеты падают вовсю, дроны летают, а &quot;центр принятия решений&quot; функционирует как ни в чем не бывало? Почему укры блицкригом вошли в курскую область, и сидят там уже шестой месяц? Кто прошляпил - разведка, которая &quot;не увидела&quot; скопление вражеских сил у границы, или Генштаб, который пренебрег информацией разведки? Тут уже явно не руководство виновато.Как видите, никаких указаний, что надо делать, только вопросы.
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9 час.
Компанцев Сергей
Российские войска зеркально ответили на &quot;контрасту&quot; ВСУ.. что путин и прочие подписывают канцлер пакт так же как и немцы , вот основная причина не победы сразу а пока получат инструкции .
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9 час.

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