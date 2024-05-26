Сунак заявил о возвращении обязательной воинской повинности в Великобритании

Global Look Press/MAGO/Jürgen Heinrich Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал, что, в случае победы на парламентских выборах его Консервативной партии, он введет обязательную воинскую повинность с возможностью прохождения альтернативной службы.
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