Антимонопольщики выдали предупреждения 14 топливным компаниям из-за роста цен на бензин на АЗС в пяти регионах.
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Антимонопольщики выдали предупреждения 14 топливным компаниям из-за роста цен на бензин на АЗС в пяти регионах.