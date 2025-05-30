Nvidia и AMD вскоре могут начать продавать новые чипы ИИ в Китае, чтобы соответствовать ограничениям США

В соответствии с ограничениями США на экспорт передовых полупроводниковых технологий в Китай, производители микросхем Nvidia и AMD в скором времени начнут продавать в Китае новые графические процессоры, предназначенные для задач искусственного интеллекта, сообщает тайваньское технологическое издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.