Подарок весны

- Боря, что за дела? Что с тобой? Наталья потянулась было к коту, сидевшему на подоконнике и меланхолично вздыхающему уже минут пять на глазах у равнодушной хозяйки, но ухо Бориса, которое он обычно довольно охотно подставлял для ласки, дернулось и ушло в сторону.