Подарок весны

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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- Боря, что за дела? Что с тобой? Наталья потянулась было к коту, сидевшему на подоконнике и меланхолично вздыхающему уже минут пять на глазах у равнодушной хозяйки, но ухо Бориса, которое он обычно довольно охотно подставлял для ласки, дернулось и ушло в сторону.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо вам, Людмила, за душевный такой рассказ!!! Котик Боря сделал своё доброе дело и спас оставшихся сиротами котят!!!!
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1 д.
Элеонора Коган
И в клинике у брата Наташа встретила свою судьбу - Алексея и отдала ему одного из котят, поскольку его котика пришлось усыпить и он очень переживал. И потом Алексей и Наташа создали свою семью и самым главным там стал котик Боря!!!!
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1 д.

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