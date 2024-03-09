- Боря, что за дела? Что с тобой? Наталья потянулась было к коту, сидевшему на подоконнике и меланхолично вздыхающему уже минут пять на глазах у равнодушной хозяйки, но ухо Бориса, которое он обычно довольно охотно подставлял для ласки, дернулось и ушло в сторону.
Подарок весны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Спасибо вам, Людмила, за душевный такой рассказ!!! Котик Боря сделал своё доброе дело и спас оставшихся сиротами котят!!!!
Ответить
1 д.
Элеонора Коган
И в клинике у брата Наташа встретила свою судьбу - Алексея и отдала ему одного из котят, поскольку его котика пришлось усыпить и он очень переживал. И потом Алексей и Наташа создали свою семью и самым главным там стал котик Боря!!!!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии