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В Совфеде назвали наемников США отличным обменным фондом

В Совфеде назвали наемников США отличным обменным фондом

Военнослужащие из частных военных компаний могут стать «хорошим обменным фондом», когда станут пленниками ВС РФ во время боевых столкновений в Курской области или прочих точках в зоне проведения специальной военной операции, где они окажутся.

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