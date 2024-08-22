В Совфеде назвали наемников США отличным обменным фондом

Военнослужащие из частных военных компаний могут стать «хорошим обменным фондом», когда станут пленниками ВС РФ во время боевых столкновений в Курской области или прочих точках в зоне проведения специальной военной операции, где они окажутся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии