Карельские Вести

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Простой рецепт бананового суфле

Простой рецепт бананового суфле

Идеальным полезным десертом для детей и взрослых считается банановое суфле, рецепт его настолько простой, что с ним справятся даже дети! Ключевыми характеристиками любого суфле считается воздушная текстура, нежный вкус и маленькая калорийность.

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