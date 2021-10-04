Простой рецепт бананового суфле

Идеальным полезным десертом для детей и взрослых считается банановое суфле, рецепт его настолько простой, что с ним справятся даже дети! Ключевыми характеристиками любого суфле считается воздушная текстура, нежный вкус и маленькая калорийность.
Идеальным полезным десертом для детей и взрослых считается банановое суфле, рецепт его настолько простой, что с ним справятся даже дети! Ключевыми характеристиками любого суфле считается воздушная текстура, нежный вкус и маленькая калорийность.
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