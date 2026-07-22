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Наш потерянный мир

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Администрация Трампа запросила дополнительные миллиарды долларов для войны с Ираном

Администрация Трампа запросила дополнительные миллиарды долларов для войны с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет и администрация американского лидера Дональда Трампа запрашивают до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном и оплатить новое вооружение и персонал.

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