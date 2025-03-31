Болельщики «Спартака» частично отменили бойкот матчей

Активные болельщики московского «Спартака» объявили о частичной отмене бойкота матчей.В заявлении объединения «Фратрия» говорится, что болельщикам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID, из-за которого они отказались посещать матчи РПЛ и Кубка России с сезона-2022/23.