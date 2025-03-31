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Болельщики «Спартака» частично отменили бойкот матчей

Болельщики «Спартака» частично отменили бойкот матчей

Активные болельщики московского «Спартака» объявили о частичной отмене бойкота матчей.В заявлении объединения «Фратрия» говорится, что болельщикам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID, из-за которого они отказались посещать матчи РПЛ и Кубка России с сезона-2022/23.

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