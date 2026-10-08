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Финэксперт Иваткина: апартаменты дешевле квартир на 20%, но дороже в содержании

Финэксперт Иваткина: апартаменты дешевле квартир на 20%, но дороже в содержании

Апартаменты могут стоить на 20–30% дешевле сопоставимых квартир, но более высокие налоги и коммунальные платежи со временем уменьшают выгоду от покупки.

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