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Глава МИД Гренландии заявил, что необходимо восстанавливать доверие к США

Глава МИД Гренландии заявил, что необходимо восстанавливать доверие к США

Доверие к Соединенным Штатам, нарушенное страхом военного вмешательства, необходимо восстанавливать, заявил министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде, сообщает 12 октября DR.

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