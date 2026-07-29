Стоматолог: отбеливающие пасты не подходят для постоянного применения

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая посоветовала при выборе зубной пасты учитывать её состав, состояние зубов и дёсен, а также содержание фтора в водопроводной воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии