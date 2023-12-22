США запретили импорт лосося и краба из России

Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. В заявлении американского ведомства отмечается, что запрет также распространяется и на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы.
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