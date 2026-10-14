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Россияне столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов и сайтов 14 октября

Россияне столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов и сайтов 14 октября

Россияне массово жалуются на сбои в работе российских сервисов и сайтов днем 14 октября. Тысячи жалоб поступили на работу сервиса Mail.

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