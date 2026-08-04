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Больницы Подмосковья получили еще 160 технических средств для реабилитации

Больницы Подмосковья получили еще 160 технических средств для реабилитации

Медучреждения Подмосковья продолжают получать современную технику для восстановительного лечения. В этом году в стационары поступило 164 единицы оборудования для реабилитации на общую сумму более 158 миллионов рублей.

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