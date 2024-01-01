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США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да положили мы на хотелки США большой и толстый &quot;Сармат&quot;, а им и ответить то нам в реальности не чем, отстали они очень сильно в этой области.
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