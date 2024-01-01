НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Губерниев о тренировке «Адмирала»: «Дурацкое решение, тренер перекладывает ответственность на игроков. Есть поговорка: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет»

– Что вы думаете о ситуации, когда главный тренер Леонид Тамбиев дал игрокам «Адмирала» тренировку с баллонами 1 января? – В разгар сезона тренировки уже не помогут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх