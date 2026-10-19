Punchbowl News: “With just two weeks until Election Day, Trump is hardly sniffing any House district that’s in play for Republicans, even though he’s headed to some reliably red states with toss-up Senate races (hello Iowa and Kansas and closer-than-usual South Carolina!) This is a far cry from how Trump said he’d be spending the final days before Election Day.
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