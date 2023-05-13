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ТАСС: ВС РФ начали испытания способного выдержать вес до 20 тонн бункера-укрытие

ТАСС: ВС РФ начали испытания способного выдержать вес до 20 тонн бункера-укрытие

Российские военные приступили к испытаниям быстровозводимого бункера-укрытия. Он способен уберечь от минометных снарядов и выдержать вес до 20 тонн, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Энергоинновация» Евгения Цирульникова.

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