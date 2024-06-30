НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 657 подписчиков

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 внезапно стартовала в ходе статистических испытаний

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 внезапно стартовала в ходе статистических испытаний

«Тяньлун-3» является практически аналогом американской ракеты Falcon 9, разработанной компанией Space X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх