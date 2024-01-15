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Сильнейший циклон обрушился на Маврикий

Страховка от стихийных бедствий не помешала бы сейчас российским туристам, кто оказался на Маврикии. А их на "райском острове", как принято называть это государство в Индийском океане, сейчас около трёхсот.

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