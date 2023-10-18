Сборная команда школ города «Учитель» стала лучшей в спартакиаде трудящихся Салехарда по мини-футболу

В финале команда «Учитель» третьей школы обыграла со счётом 4:1 команду «Спортшкола» и заняла 1 место! В ходе соревнований представители педагогической профессии продемонстрировали отличную игру, умение быстро принимать решение на поле и эффективно использовать свои навыки.