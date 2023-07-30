В Татарстане запустят субсидируемые перевозки по Волге

В Татарстане планируют запустить субсидируемые межрегиональные перевозки по реке Волге. Для этого республика намерена создать единую судоходную компанию, которая будет заниматься формированием маршрутной сети и исследованием пассажиропотока.
В Татарстане планируют запустить субсидируемые межрегиональные перевозки по реке Волге. Для этого республика намерена создать единую судоходную компанию, которая будет заниматься формированием маршрутной сети и исследованием пассажиропотока.
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