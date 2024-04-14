Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в "Крокусе" и США передали их

Москва обратилась к Вашингтону с запросом на предоставление информации по теракту в "Крокусе". Посол США подчеркнула, что вся необходимая информация была передана, несмотря на "весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии