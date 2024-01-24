Волк напал на группу людей в российском городе. Один человек погиб

В Курганской области волк напал на группу людей в поселке Курорт «озеро Медвежье». Как сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице во «ВКонтакте» (12+), одна из пострадавших погибла.
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