Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

В сети появилось снятое с беспилотника видео, на котором запечатлен результат неудавшейся попытки боевиков киевского режима атаковать позиции российской армии.
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