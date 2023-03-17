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Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

В сети появилось снятое с беспилотника видео, на котором запечатлен результат неудавшейся попытки боевиков киевского режима атаковать позиции российской армии.

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