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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Арины Парсеговой об иске в 1,9 млн от «Ангелов Плющенко»: «Нас просят оплатить услуги, которые уже оплачены академии спонсором»

«Ангелы Плющенко» требует с семьи Арины Парсеговой 1,9 млн рублей после ухода фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

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