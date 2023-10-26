Юрист назвал просто способ расплзнать телефонных мошенников

В последнее время стали все чаще встречаться случаи, когда телефонные мошенники, выдавая себя за представителей банков, полиции или других организаций, требуют от своих жертв держать в тайне содержание звонка от близких.
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