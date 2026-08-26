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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон смог бы быть центрфорвардом в «Барсе»: «Я хорошо играл на этой позиции в «Ньюкасле». Могу действовать и в подыгрыше»

Вингер «Барселоны» Энтони Гордон ответил на вопрос, смог бы он играть на позиции центрфорварда. «Да, конечно, я много играл там в прошлом сезоне [в «Ньюкасле»].

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