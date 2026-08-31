The Hill: Хаким Джеффрис высказал обеспокоенность санкциями США

Лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис выразил сомнения по поводу законопроекта Сената о санкциях против стран, покупающих русскую нефть.
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