В День Конституции Российской Федерации юные жители Сириуса получили свои первые паспорта

В торжественной обстановке первые паспорта и подарочные издания Конституции Российской Федерации 14-летним юношам и девушкам вручили глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Ильнур Баянов.