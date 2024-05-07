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Рогов: наемники чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги

Рогов: наемники чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги

Иностранные наемники стали чаще отказываться ехать воевать за Украину даже за большие деньги. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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