В больнице Ижевска случилось ЧП

В региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании в здании поликлиники Городской клинической больницы №9. Наблюдалось горение строительного мусора и оргтехники в подвале на предварительной площади 4 квадратных метра.
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