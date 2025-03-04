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В больнице Ижевска случилось ЧП

В больнице Ижевска случилось ЧП

В региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании в здании поликлиники Городской клинической больницы №9. Наблюдалось горение строительного мусора и оргтехники в подвале на предварительной площади 4 квадратных метра.

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