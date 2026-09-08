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OilPrice

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Oil Prices Near $100 After Fresh Attacks on Saudi Energy Sites

Saudi Arabia has temporarily halted some operations at energy facilities in its southern region bordering Yemen, following attacks on energy sites on Tuesday morning local time, the official Saudi Press Agency reported.

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