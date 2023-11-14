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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о КХЛ: «Помним, как выгнали «Спартак» – ограбили молодежку. Мне удалось спасти ЦСКА – спасибо Путину. Должна вернуться «Кузня» – большой бизнес должен сделать все для этого»

– Вам нравится нынешняя таблица КХЛ, в которой лидируют «Лада» и «Спартак»? Вы ведь стояли у истоков создания лиги.

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