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Премьер Японии публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили ВС США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на местном телеканале NHK в ходе дебатов лидеров политических партий в преддверии предвыборной кампании о инициативе создать мир без ядерного оружия упомянул об сбросе ВС США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

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