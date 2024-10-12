Премьер Японии публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили ВС США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на местном телеканале NHK в ходе дебатов лидеров политических партий в преддверии предвыборной кампании о инициативе создать мир без ядерного оружия упомянул об сбросе ВС США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии